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Из-за ледяного шторма в США погибли 10 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  На юг США обрушился ледяной шторм. В результате из-за аварий на дорогах погибли как минимум 10 человек. В Техасе у 430 тыс. человек отключилось электричество, из них только в городе Остине — у более чем 156 тыс.

По данным Associated Press, погодные условия ухудшились в южной части Штатов со среды, 1 февраля. В этот день было отменено около 1300 рейсов, 2 февраля — 500. Сбои в подаче электроэнергии затронули около 30% жителей Остина.

В районе Далласа и Остина, а также в большей части Оклахомы, Арканзаса и Мемфиса закрылись школы, были отмечены проблемы с движением общественного транспорта. В районе Новая Англия прогнозируется температура на уровне –45°С.

Такая же холодная погода была зафиксирована в США в декабре 2022 года. Тогда в результате снежного шторма погибли более 70 человек. Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке и распорядился оказать штату помощь на федеральном уровне.

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