В Казахстане из-за сильных осадков затоплены города и населенные пункты

CentralAsia (KZ) - В двух казахстанских городах (Туркестан, Кентау) и трех районах Туркестанской области (Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском) произошло подтопление дворов и улиц, передает Tengrinews.kz.

По данным МЧС Казахстана, подтопление дворовых территорий и улиц произошло в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах, из-за чего произошло поднятие уровня воды с последующим переливом вниз по склону.

К борьбе с паводками задействовали и военнослужащих Министерства обороны. 100 солдат войсковой части № 44859 Вооруженных сил, личный состав пожарной части № 7, специалисты «Жасыл Арыс», волонтеры молодежного ресурсного центра подключились к работе, готовили и отправляли в сельские округа мешки с песком в предполагаемые зоны затопления. На дежурных постах осуществляется контроль речного стока и уровня воды.

Активное таяние снега и осадки привели к переполнению крупнейшего природного канала Кабылсай, впадающего в реку Арысь, протекающую вблизи одноименного города и многочисленных сел.

Спасательные подразделения МЧС всю ночь продолжали работу по откачке воды и укладке мешкотары с инертным материалом.

С подтопленных дворовых территорий села Карнак, города Кентау, в Сауранском, Байдибекском районах спасатели ДЧС эвакуировали 204 человека и 201 голову мелкого рогатого скота. Для эвакуации и временного размещения населения акиматы подготовили четыре эвакуационных пункта в Сауранском районе.

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Между тем, по данным «Казгидромета», 3 февраля на большей части области ожидаются осадки - дождь, снег, а также повышение температурного фона, интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъем уровня воды в реках.

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