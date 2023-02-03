экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В запорожском Энергодаре произошел взрыв. Видео

CentralAsia (CA) -  В городе Энергодар Запорожской области взорвался автомобиль, заявил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Незадолго до этого Рогов сообщил о громком взрыве в городе. Сильнее всего он был слышен в пятом микрорайоне, уточнил чиновник.

Теперь стало известно, что причиной звуков стал взрыв автомобиля. Погиб один человек. Рогов назвал случившееся терактом.

На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС и силовых структур.

«Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах повылетали окна вплоть до девятого этажа», — описал происходящее Рогов.

Энергодар расположен на северо-западе Запорожской области, на левом берегу Днепра. В городе находится Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная электростанция по установленной мощности. За время военных действий она многократно подвергалась обстрелам.

С конца февраля 2022 года ЗАЭС находится под контролем российских войск.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com