В запорожском Энергодаре произошел взрыв. Видео

CentralAsia (CA) - В городе Энергодар Запорожской области взорвался автомобиль, заявил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Незадолго до этого Рогов сообщил о громком взрыве в городе. Сильнее всего он был слышен в пятом микрорайоне, уточнил чиновник.

Теперь стало известно, что причиной звуков стал взрыв автомобиля. Погиб один человек. Рогов назвал случившееся терактом.

На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС и силовых структур.

«Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах повылетали окна вплоть до девятого этажа», — описал происходящее Рогов.

Энергодар расположен на северо-западе Запорожской области, на левом берегу Днепра. В городе находится Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная электростанция по установленной мощности. За время военных действий она многократно подвергалась обстрелам.

С конца февраля 2022 года ЗАЭС находится под контролем российских войск.