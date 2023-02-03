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В Казахстане за сутки выявлен 91 случай COVID
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава Казахстана на 3 февраля, 91 казахстанец заболел коронавирусом. У девяти граждан диагностировали пневмонию с симптомами COVID-19 при отрицательном ПЦР-анализе. Число заболевших коронавирусом на 2 февраля составляло 62 человека.

На сегодняшний день от КВИ продолжают получать 1 556 человек (1 410+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном лечении – 1 435 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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