В Казахстане за сутки выявлен 91 случай COVID

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CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава Казахстана на 3 февраля, 91 казахстанец заболел коронавирусом. У девяти граждан диагностировали пневмонию с симптомами COVID-19 при отрицательном ПЦР-анализе. Число заболевших коронавирусом на 2 февраля составляло 62 человека.
На сегодняшний день от КВИ продолжают получать 1 556 человек (1 410+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном лечении – 1 435 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 6 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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