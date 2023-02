ISW: У России нет сил, чтобы выйти на границы Донецкой области до марта (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь на 3 февраля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, президент РФ Владимир Путин переоценил возможности российских вооруженных сил. У России нет сил, чтобы захватить более 11 300 кв км «неоккупированной» Донецкой области до марта.

Аналитики не обнаружили доказательств того, что российские войска восстановили достаточную боевую мощь для этого.

ISW считает, что крупное российское наступление, скорее всего, преждевременно завершится во время сезона весенних дождей в апреле или даже раньше. Затем обстановка на фронте может создать благоприятные условия для контрнаступления ВСУ в конце весны или летом 2023 года после включения западных танковых поставок.

Выводы института:

Представитель украинской разведки заявил, что президент России Владимир Путин приказал российским военным захватить Донецкую и Луганскую области к марту 2023 года, поддержав оценку наиболее вероятного плана действий ISW (MLCOA) для российского наступления на востоке Украины.

Российские и украинские источники предположили, что российские силы могут готовить наступательные действия в районе Сватово.

2 февраля российские войска усилили наземные атаки в районе Кременной.

Российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку и юго-западу от Бахмута.

Российские официальные лица, вероятно, пытаются подготовить дисциплинарный аппарат российской армии к притоку мобилизованных кадров.