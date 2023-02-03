Появилось видео пролёта редкой зелёной кометы, которую последний раз видели 50 тыс. лет назад

CentralAsia (CA) - В сети появилось видео пролёта редкой зелёной кометы под названием C/2022 E3 (ZTF) в небе над Землей. Настолько близко к нашей планете комета подошла впервые за 50 тыс. лет.

Комета достигла самого яркого значения примерно 1 февраля 2023 года – ее ближайшее приближение к Земле, когда она выходит из Солнечной системы, вращаясь вокруг Солнца.

Видеть ее могли в северном полушарии нашей планеты.

Комету можно будет наблюдать и дальше. Начиная с 7 февраля можно будет начинать наблюдения в вечернее время: Луна пойдет на убыль, а комета появится в созвездии Возничего, и после захода Солнца ее можно будет найти в южной части неба. Продолжая двигаться к созвездию Тельца, 10-11 февраля комета окажется в 1,5 градусах от Марса. А 13-15 февраля ZTF доберется до звездного скопления Гиады в созвездии Тельца.

Долгопериодическую комету C/2022 E3 (ZTF) открыли 2 марта 2022 года — она попала в широкоугольный обзор неба Паломарской обсерватории в Калифорнии. 12 января 2023 года она прошла через перигелий (ближайшую к Солнцу точку орбиты) и уверенно набирала яркость. К концу месяца ее светимость достигла шестой звездной величины, а значит, комету можно увидеть даже без телескопа.

По оценкам учёных, эта комета совершает полный оборот вокруг Солнца каждые 50 тыс. лет, а это означает, что в последний раз с Земли её можно было наблюдать в период верхнего палеолита, когда люди только начинали расселяться по Азии и Европе.