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В выходные в Казахстане ожидаются осадки

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 4 – 6 февраля ожидаются осадки, на западе страны понизится температура воздуха, сообщает «Казгидромет».

«Большая часть республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, на западе, севере и востоке страны ожидается снег с низовой метелью, а в южных регионах прогнозируются осадки, на юге, в горных и предгорных районах сильные осадки (дождь, снег), туман и гололед. Выпадение осадков будут сопровождаться усилением ветра», - говорится в прогнозе.

Прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха ночью на западе страны до -7-18°С, днем до -3-8°С. В северной половине страны, в центре и на востоке температурный фон без изменений: ночью -15-26°С, днем -5-13°С. В южных регионах температура воздуха ночью будет достигать небольших положительных значений, днем +2+10°С.

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