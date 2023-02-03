В Узбекистане образовали Госкомиссию по оснащению армии и Агентство оборонной промышленности

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CentralAsia (UZ) - Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева образованы Государственная комиссия по оснащению Вооруженных Сил, Агентство оборонной промышленности и государственное унитарное предприятие (ГУП) Оztexreyd.

Председателем госкомиссии будет президент Шавкат Мирзиёев, его заместителем – премьер-министр Абдулла Арипов.

В задачи комиссии входит:

определение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных перспектив обеспечения специальных органов вооружением, военной, специальной техникой и другой продукцией военного и двойного назначения;

рассмотрение и утверждение комплексных программ обеспечения ВС продукцией военного и двойного назначения;

определение мер по созданию стратегических запасов продукции военного и двойного назначения, комплектующих и запасных частей, продовольствия, одежды, медикаментов, топлива и других военно-технических средств;

рассмотрение и утверждение государственного оборонного заказа и другие задачи.

Агентство оборонной промышленности создано при Минобороны Узбекистана. Оно является единым органом госуправления по разработке и реализации госполитики в области регулирования деятельности предприятий оборонной промышленности.

Агентство будет заниматься обеспечением технологической независимости в сфере оборонной промышленности, организацией производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции на основе современных технологий и другими задачами. В его ведение передается Фонд развития оборонно-промышленного комплекса.

ГУП Оztexreyd организовано при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Предприятие станет единым агентом по закупке продукции (работ, услуг) военного и двойного назначения, производимой за рубежом, в рамках государственного оборонного заказа. Также ГУП будет заниматься экспортом продукции военного и двойного назначения, произведенной предприятиями оборонной промышленности Узбекистана, развивать военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами и привлекать в оборонпром иностранные инвестиции.

С 1 апреля 2023 года в Узбекистане начнут внедрять механизм гарантированной закупки локализуемой продукции военного и двойного назначения в пределах объема выделенных на это средств госбюджета.