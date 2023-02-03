Мирзиеев объявил о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за холодов в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с предпринимателями в Наманганской области 3 февраля анонсировал меры поддержки предпринимателям, пострадавшим от резкого похолодания в стране, передаёт заместитель генерального директора Национального информационного агентства Хушнудбек Худайбердиев.

«Зима в этом году была очень холодной. Я знаю, что многие предприниматели пострадали от этого», — сказал глава государства.

В частности, 3000 промышленных предприятий страны, где работают 350 тысяч человек, не произвели продукцию на 7 трлн сумов. Согласно расчётам, если не будут приняты необходимые меры, рост валового продукта в первом квартале может снизиться до 1,5% (с 5% до 3,5%).

«Перед нами стоит актуальная задача — ликвидировать последствия „сильных холодов“ и ускорить деловую активность», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент сообщил, что по этой причине сегодня, 3 февраля подписал указ о компенсации потерь в экономике и поддержке бизнеса. В частности, бизнесу предоставят кредитные, налоговые, таможенные и другие льготы по платежам:

до 1 июня 2000 субъектам малого и среднего бизнеса продлят выплаты по кредиту в размере 4,7 трлн сумов, подлежащих выплате в январе-марте;

29 тысяч предпринимателей смогут погасить свою налоговую задолженность в размере 2 трлн сумов в рассрочку до 1 июля без процентов, без дополнительного залогового обеспечения и без «пени»;

545 промышленным предприятиям, чьи мощности снизились, выделят кредит на 8 трлн сумов для восстановления производства и в качестве оборотных средств;

на ремонт неисправного оборудования выделят кредиты, государство предоставит по ним гарантии до 2,5 млрд сумов, а также покроет 4,5% ставки по кредиту;

арендная плата за госимущество для 27 тысяч предпринимателей не изменится до 1 апреля и им разрешается выплачивать аренду в рассрочку (52 млрд сумов останется у предпринимателей);

выплаты, проценты и «пени» для предпринимателей, купивших госимущество, будут приостановлены до 1 апреля;

предпринимателям предоставляется 10-процентная скидка по налогу на имущество за каждый верхний этаж производственных зданий.

для быстрого восстановления сферы строительства и производства строительных материалов на этой неделе будет открыто финансирование в размере 3 трлн сумов из государственной инвестиционной программы.