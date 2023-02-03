В Узбекистане предложили ужесточить наказание для педофилов, в том числе ввести принудительную химическую кастрацию

CentralAsia (UZ) - Глава общенационального движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов заявил, что в Узбекистане необходимо ужесточить наказание для педофилов, в том числе ввести принудительную химическую кастрацию, сообщает Podrobno.uz.

Это заявление он сделал на фоне резонансного случая в Ташкенте, когда 29-летний мужчина изнасиловал и убил 12-летнюю девочку.

«Педофилия и преступления на сексуальной почве должны караться самым строгим образом, должны быть введены дополнительные виды наказания. Педофилия – это не просто преступление, это тяжелое психическое расстройство, включенное в международную классификацию болезней. Таких пациентов нельзя просто вернуть в общество после 25 лет заключения. Не должно вызывать сомнений и введение методов принудительного лечения, химического и физического воздействия», – написал он в своем телеграм-канале.