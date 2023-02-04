Умер французский модельер Пако Рабан

CentralAsia (CA) - Во Франции на 89-м году жизни умер французский модельер Пако Рабан. Об этом сообщает издание WWD со ссылкой на заявление испанского модного конгломерата Puig, который владеет модным домом Paco Rabanne и одноименным парфюмерным бизнесом.

По данным издания Le Telegramme, дизайнер умер в своем доме в Финистере — департаменте на западе Франции. Причины смерти модельера не уточняются.