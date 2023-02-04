Умер французский модельер Пако Рабан
- Азия и мир, общество
- 11:48, 04 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - Во Франции на 89-м году жизни умер французский модельер Пако Рабан. Об этом сообщает издание WWD со ссылкой на заявление испанского модного конгломерата Puig, который владеет модным домом Paco Rabanne и одноименным парфюмерным бизнесом.
По данным издания Le Telegramme, дизайнер умер в своем доме в Финистере — департаменте на западе Франции. Причины смерти модельера не уточняются.
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