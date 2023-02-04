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Сердар Бердымухамедов сменил глав Министерства нацбезопасности и Верховного суда

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на выездном расширенном заседании Совета безопасности уволил главу Министерства национальной безопасности Гурбанмырата Аннаева. Об этом пишет turkmen.news.

Как утверждается, министр отправлен в отставку в связи с переходом на другую работу. В телерепортаже было видно, как, услышав эту новость, Аннаев буквально выбежал из зала.

Новым главой МНБ назначен Назар Атагараев, который ранее занимал должность главы Миграционной службы Туркменистана. Вместо него это ведомство возглавил Батыр Вельсахатов.

Также президент Туркменистана уволил главу Верховного суда Гуванчмурата Уссанепесова.

Уссанепесов отправлен в отставку в связи с переходом на другую работу. Он занимал пост верховного судьи чуть более двух лет. Также своих должностей лишились его заместители Мусамырат Союнов (занимал пост с 2018 года) и Оребай Мухаммедов.

Новым верховным судьей стал Бегенч Ходжамгулыев, ранее занимавший должность судьи ашхабадского городского суда. Его заместителями назначены бывший судья Безмеинского этрапа Ашхабада Тойназар Худайназаров и бывший председатель Марыйского велаятского суда Гурбанмырат Худайгулыев.

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