В Пакистане заблокировали Википедию из-за «кощунственного» контента
- Азия и мир, общество
- 12:17, 04 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - Пакистан заблокировал услуги Википедии после того, как платформа не смогла удалить «кощунственный» контент. Об этом пишет Bloomberg.
Действия были предприняты, потому что часть контента все еще доступна в Википедии после истечения 48-часового крайнего срока, сказал по телефону Малахат Обейд, представитель Управления электросвязи Пакистана.
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