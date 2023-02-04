В Пакистане заблокировали Википедию из-за «кощунственного» контента

CentralAsia (CA) - Пакистан заблокировал услуги Википедии после того, как платформа не смогла удалить «кощунственный» контент. Об этом пишет Bloomberg.

Действия были предприняты, потому что часть контента все еще доступна в Википедии после истечения 48-часового крайнего срока, сказал по телефону Малахат Обейд, представитель Управления электросвязи Пакистана.