США с 5 февраля введут ограничение цен на российские нефтепродукты

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CentralAsia (CA) - США с 5 февраля введут потолок цен на российские нефтепродукты на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от их категории, сообщил американский Минфин.

Как пишет «Интерфакс», соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

Потолок в $100 за баррель устанавливается на нефтепродукты, торгующиеся по цене выше сырой нефти, в $45 - на более дешевые.

Как сообщалось, такая цена на нефтепродукты была согласована Евросоюзом со странами «большой семерки».

В ЕС хотят с 5 февраля запретить импорт на своей территории российских нефтепродуктов, но одновременно ввести вместе с G7 потолок цен на экспорт Россией этой продукции в третьи страны.

В декабре 2022 года в заявлении G7 говорилось о планах с 5 февраля 2023 года ввести запрет на широкий спектр услуг, включая страхование судоходства и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками при транспортировке нефтепродуктов российского происхождения, за исключением продуктов, продаваемых в рамках потолка цен.