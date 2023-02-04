Пентагон заявил о китайском аэростате-шпионе над Латинской Америкой

CentralAsia (CA) - Пентагон заявил о втором китайском аэростате-шпионе, который пролетает неподалеку от США — над Латинской Америкой. Об этом CNN сказал пресс-секретарь ведомства, бригадный генерал Патрик Райдер.

«Мы получаем сообщения о воздушном шаре, пролетающем через Латинскую Америку. Теперь мы считаем, что это еще один китайский аэростат-разведчик», — заявил Райдер. При этом неясно, где конкретно над Латинской Америкой летит воздушный шар, но чиновник сообщил CNN, что он, судя по всему, в Соединенные Штаты не направляется.

Bloomberg сообщил со ссылкой на американских чиновников, что обнаруженный в США китайский зон является частью широкой шпионской программы КНР. Они отвергают утверждения китайского руководства о том, что это метеозонд, из-за размеров аэростата, его маневренности и замеченной ранее разведывательной деятельности Пекина.

Первый китайский аэростат был замечен на высоте 60 тыс. футов (18 км) над штатом Монтана в США, где расположены шахты для ядерных ракет. По словам Райдера, зонд останется в воздушном пространстве страны еще «на несколько дней». В связи с появлением воздушного шара госсекретарь Энтони Блинкен отложил запланированную поездку в Китай.