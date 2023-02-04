Франция и Италия поставят Украине систему ПВО

CentralAsia (CA) - Франция и Италия весной 2023 года поставят Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T – MAMBA.

Как сообщает BFMTV, об этом по телефону переговорили министр вооруженных сил Франции Сабестьян Лекорню и министр обороны Италии Гвидо Кросетто.

Это первая европейская противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки.