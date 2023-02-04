США предоставят Украине дальнобойные ракеты GLSDB в рамках нового пакета помощи на $2,2 млрд. Что еще в него входит?

CentralAsia (CA) - Пентагон опубликовал список вооружения, которое будет поставлено Украине в рамках нового пакета помощи на $2,175 млрд. В нем указаны «высокоточные ракеты». Как объяснил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км.

«Мы предоставим Украине запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB. Это дает им возможность вести огонь на более дальние расстояния»,— сказал Райдер. Его слова приводятся на сайте Минобороны США.

Представитель Пентагона ответил на вопрос о том, является ли целью поставок возможность с помощью GLSDB нацелиться на Крым. Райдер отметил, что Киев сам должен принимать решения по поводу своих планов. Он отказался «спекулировать о потенциальных операциях» Украины.

Что вошло в новый пакет помощи:

боеприпасы для HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, 120-мм минометные снаряды;

бомбы малого диаметра GLSDB;

190 крупнокалиберных пулеметов и боеприпасы к ним для борьбы с беспилотниками;

181 бронемашина с усиленной противоминной защитой;

250 противотанковых комплексов Javelin;

2 тыс. противотанковых ракет;

противопехотные мины Claymore;

полевое снаряжение;

две установки ПВО Hawk;

зенитные орудия и боеприпасы к ним,

средства для обслуживания систем ПВО,

беспилотники Puma.

США в общей сложности выделили Украине помощь в сфере обороны на сумму $30 млрд с момента прихода к власти Джо Байдена. Из них $29,3 млрд было выделено с начала российских военных действий.