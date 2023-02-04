США предоставят Украине дальнобойные ракеты GLSDB в рамках нового пакета помощи на $2,2 млрд. Что еще в него входит?

- Азия и мир, политика
- 12:38, 04 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - Пентагон опубликовал список вооружения, которое будет поставлено Украине в рамках нового пакета помощи на $2,175 млрд. В нем указаны «высокоточные ракеты». Как объяснил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км.
«Мы предоставим Украине запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB. Это дает им возможность вести огонь на более дальние расстояния»,— сказал Райдер. Его слова приводятся на сайте Минобороны США.
Представитель Пентагона ответил на вопрос о том, является ли целью поставок возможность с помощью GLSDB нацелиться на Крым. Райдер отметил, что Киев сам должен принимать решения по поводу своих планов. Он отказался «спекулировать о потенциальных операциях» Украины.
Что вошло в новый пакет помощи:
боеприпасы для HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, 120-мм минометные снаряды;
бомбы малого диаметра GLSDB;
190 крупнокалиберных пулеметов и боеприпасы к ним для борьбы с беспилотниками;
181 бронемашина с усиленной противоминной защитой;
250 противотанковых комплексов Javelin;
2 тыс. противотанковых ракет;
противопехотные мины Claymore;
полевое снаряжение;
две установки ПВО Hawk;
зенитные орудия и боеприпасы к ним,
средства для обслуживания систем ПВО,
беспилотники Puma.
США в общей сложности выделили Украине помощь в сфере обороны на сумму $30 млрд с момента прихода к власти Джо Байдена. Из них $29,3 млрд было выделено с начала российских военных действий.