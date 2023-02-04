Десятый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на 10 млрд евро
- Азия и мир, экономика
- 12:38, 04 февраля 2023
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Урсула фон дер Ляйен
CentralAsia (CA) - Очередной пакет санкций, который Евросоюз готовит против России, будет подразумевать ограничения на 10 млрд евро, сообщила на пресс-конференции после саммита ЕС-Украина председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как пишет «Интерфакс», в пакете будут новые ограничения на поставку в России технологий, которые, по мнению ЕС, Россия может использовать в военных целях.
Ранее в ЕС сообщали, что планируют принять новый пакет санкций к 24 февраля 2023 года.
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