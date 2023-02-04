экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Десятый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на 10 млрд евро
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен

CentralAsia (CA) -  Очередной пакет санкций, который Евросоюз готовит против России, будет подразумевать ограничения на 10 млрд евро, сообщила на пресс-конференции после саммита ЕС-Украина председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как пишет «Интерфакс», в пакете будут новые ограничения на поставку в России технологий, которые, по мнению ЕС, Россия может использовать в военных целях.

Ранее в ЕС сообщали, что планируют принять новый пакет санкций к 24 февраля 2023 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com