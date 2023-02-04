За сутки в Казахстане коронавирус выявили у 76 человек

CentralAsia (KZ) - За сутки в Казахстане зарегистрировано 76 случаев коронавируса, сообщает Минздрав РК.

По состоянию на 4 февраля лечение продолжают получать 1603 человека, из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном лечении – 1482.

Из числа заболевших:

- в тяжелом состоянии – 6 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент;

- на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

3 февраля медики зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом.

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Коронавирус в Казахстане

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