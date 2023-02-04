За сутки в Казахстане коронавирус выявили у 76 человек

CentralAsia (KZ) - За сутки в Казахстане зарегистрировано 76 случаев коронавируса, сообщает Минздрав РК.
По состоянию на 4 февраля лечение продолжают получать 1603 человека, из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном лечении – 1482.
Из числа заболевших:
- в тяжелом состоянии – 6 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент;
- на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
3 февраля медики зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом.
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Коронавирус в Казахстане
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