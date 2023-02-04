Украина платит высочайшую цену за удержание Бахмута, - советник Зеленского

Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался назвать потери украинской стороны в Бахмуте, однако признал, что Киев платит «высочайшую цену» за удержание города. При этом он подчеркнул, что украинские военные не намерены отступать от Бахмута, и призвал Европу принять это.

В интервью испанской газете 20 minutos ему задали вопрос, почему Бахмут все еще так важен для Украины, если в городе осталось меньше 10% населения.

«Дело не в 10% населения, а в нашей территории, в наших домах. Мы тоже боимся, конечно, и платим очень высокую цену за защиту Бахмута. Но мы не можем оставить это позади. Это показывает, какие мы есть, и это должно быть ясно понято в Европе»,— ответил Михаил Подоляк. На вопрос о потерях ВСУ он заявил, что конкретные цифры могут быть обнародованы после окончания боевых действий.

Бои за Бахмут ведутся с лета 2022 года. В конце декабря действующий на тот момент советник офиса президента Украина Алексей Арестович заявил о серьезных потерях ВСУ в Бахмуте и Соледаре (город в Бахмутском районе ДНР). В начале января Минобороны РФ сообщило о полном контроле над Соледаром. Первое время Украина отрицала эту информацию, однако 25 января вывод войск с этой территории подтвердило командование Восточного направления ВСУ.