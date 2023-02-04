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Россияне побили пятилетний рекорд по выездам в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  В России число выездов граждан в Узбекистан за 2022 год увеличился на 99%, следует из данных ФСБ. Об этом пишет nova24.uz.

Согласно информации, россияне побили пятилетний рекорд по въездам в Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Монголию. В 2022 году россияне выезжали в эти страны 8,4 млн раз ― на 4,7 млн больше, чем в 2021 году.

Больше всего россиян выехало из страны в третьем квартале 2022 года, когда в России объявили мобилизацию. В июле-сентябре в сопредельные с Россией страны выехали 3,5 млн раз, в октябре-декабре ― еще 2,1 млн раз.

Выезд в Монголию за год вырос на 989%, в Грузию — на 475%, в Казахстан — на 234%, в Таджикистан — на 212%, в Узбекистан — на 99%.

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