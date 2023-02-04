Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 63 военных
- Азия и мир, политика
- 14:52, 04 февраля 2023
- Просмотров: 1039
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В настоящее время все они находятся на территории Российской Федерации. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства ОАЭ.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.