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Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 63 военных
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В настоящее время все они находятся на территории Российской Федерации. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства ОАЭ.

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