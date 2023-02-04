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ВМС Бразилии затопили свой единственный авианосец

CentralAsia (CA) -  Бразильский флот затопил в Атлантике авианосец «Сан-Паулу» после того, как ему запретили заходить во внутренние воды страны из-за риска, что он сядет на мель. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ВМС Бразилии.

«Относительно корпуса бывшего авианосца «Сан-Паулу»... сообщаем, что операция запланированного и контролируемого затопления была реализована 3 февраля строго в соответствии с планом», — говорится в коммюнике.

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