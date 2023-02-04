Секретарь Совбеза Ирана посетит Россию на следующей неделе

CentralAsia (CA) - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани приедет в Россию на следующей неделе на консультации по Афганистану, ситуация вокруг самого Ирана обсуждаться не будет, заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По его словам, это будет мероприятие по линии Совета безопасности.

Он пояснил, что Шамхани примет участие в традиционной многосторонней встрече по Афганистану на уровне глав советов безопасности ряда стран.

На уточняющий вопрос, будет ли в ходе консультаций обсуждаться складывающаяся в регионе ситуация после атаки дронов на военные объекты в иранском Исфахане, в причастности к которой Тегеран подозревает Израиль, Кабулов ответил отрицательно.