Украина сообщила о возвращении из плена 166 военных
- Азия и мир, политика
- 20:43, 04 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - Служба безопасности Украины опубликовала видео обмена пленными, который состоялся в субботу, 4 февраля. Домой вернулись 116 украинских военных. Об этом пишет strana.news.
«Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными», - говорится в сообщении СБУ.
Глава офиса президента Андрей Ермак подтвердил обмен пленными. Домой вернулись военные из Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о возврате 63 своих военных.
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