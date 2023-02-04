Украина сообщила о возвращении из плена 166 военных

CentralAsia (CA) - Служба безопасности Украины опубликовала видео обмена пленными, который состоялся в субботу, 4 февраля. Домой вернулись 116 украинских военных. Об этом пишет strana.news.

«Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными», - говорится в сообщении СБУ.

Глава офиса президента Андрей Ермак подтвердил обмен пленными. Домой вернулись военные из Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о возврате 63 своих военных.