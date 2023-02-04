Узбекистан бесплатно получит от Туркменистана партию сжиженного газа, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение о безвозмездной передаче Узбекистану сжиженного газа в качестве помощи. Об этом пишет gazeta.uz.

Документ предписывает госконцерну «Туркменгаз» «безвозмездно передать Узбекистану соответствующий объём сжиженного газа в качестве дружественной и братской помощи».

Объем сжиженного газа не уточняется.

В декабре-январе Узбекистан столкнулся с энергокризисом в связи с резким похолоданием и увеличением потребления газа и электроэнергии. В стране были закрыты автомобильные газовые заправки, введены ограничения на подачу электроэнергии и приняты другие меры для смягчения последствий перебоев.