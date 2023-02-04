В Узбекистане с начала года украли электричество на $495,7 тыс., - Минэнерго РУз

- Узбекистан, экономика
- 21:26, 04 февраля 2023
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CentralAsia (UZ) - В январе 2023 года выявили кражу электроэнергии на сумму в 5,6 млрд сумов (495,7 тыс. долларов), сообщает nova24.uz со ссылкой на Министерство энергетики.
Сообщается, что «Узэнергоинспекция» вместе с сотрудниками правоохранительных органов выявили 511 случаев незаконного использования электроэнергии в количестве 6,7 млн киловатт-часов.
Наибольшее число правонарушений выявлено в Сурхандарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, Хорезмской, Бухарской и Ташкентской областях.
В отношении правонарушителей приняты меры, а соответствующие документы направлены в правоохранительные органы. Мониторинг краж электроэнергии продолжается.
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