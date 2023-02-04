Украина разорвала сотрудничество с Россией в сфере космоса
- Азия и мир, политика
- 21:33, 04 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - Украина разорвала многолетнее соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса с Российской Федерацией. Договор предполагал совместное изучение космического пространства, а также использование его в «мирных целях».
Как пишет «Униан», соответствующее решение правительство Украины приняло сегодня.
Украина разрывает с Россией сразу два договора:
- соглашение между правительствами о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, который подписали 27 августа 1996 года:
- протокол к данному соглашению, подписанный 26 ноября 2010 года.
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