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Украина разорвала сотрудничество с Россией в сфере космоса

CentralAsia (CA) -  Украина разорвала многолетнее соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса с Российской Федерацией. Договор предполагал совместное изучение космического пространства, а также использование его в «мирных целях».

Как пишет «Униан», соответствующее решение правительство Украины приняло сегодня.

Украина разрывает с Россией сразу два договора:

- соглашение между правительствами о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, который подписали 27 августа 1996 года:

- протокол к данному соглашению, подписанный 26 ноября 2010 года.

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