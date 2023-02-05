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В США сошел с рельсов грузовой поезд, в котором перевозились опасные вещества

CentralAsia (CA) -  Поезд сошел с рельсов недалеко от границы Огайо и Пенсильвании в пятницу вечером, вызвав массовый пожар в этом районе, пишет Reuters.

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, можно увидеть несколько горящих вагонов. Видно, как дым поднимается от пламени.

По сообщениям нескольких СМИ, аварийные бригады эвакуировали жителей из их домов в пределах мили (1,6 км) от пожара.

По данным Associated Press, в 20 из более чем 100 вагонов перевозился винилхлорид — ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды. В настоящее время специалисты пытаются установить, какие из вагонов, содержащих опасные материалы, оказались повреждены.

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