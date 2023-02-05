США сбили китайский аэростат. Китай выразил протест

CentralAsia (CA) - США сбили китайский воздушный шар у побережья Южной Каролины. Аэростат летел на высоте около 60 тыс. футов (примерно 18 км) и был размером с три школьных автобуса, сообщает «Коммерсантъ».

Телевизионные кадры показали небольшой взрыв, за которым последовал спуск аэростата к поверхности Атлантического океана. После падения были организованы сборы обломков.

Ранее авиационные власти закрыли три аэропорта в Южной и Северной Каролине, а президент США Джо Байден пообещал «позаботиться» об аэростате.

После того, как аэростат вторгся на территорию США, был отменен визит в Китай госсекретаря Энтони Блинкена. Вашингтон счел, что целью воздушного объекта был шпионаж, в Пекине заявили, что используемый в научных целях аэростат сбился с курса.

Министерство иностранных дел КНР раскритиковало США за уничтожение китайского аэростата. Пекин назвал реакцию Вашингтона чрезмерной и нарушающей международную практику и заявил, что оставляет за собой право отреагировать на произошедшее.

«Китай выражает резкое недовольство и протест из-за применения США силы для атаки на гражданский беспилотный аэростат. <...> Китай четко просил США решить это спокойной, профессиональной и сдержано»,— говорится в комментарии МИД КНР.

Китай напомнил о своей позиции — аэростат попал на территорию США из-за форс-мажора и был предназначен для метеорологических целей.