Скончался бывший президент Пакистана Первез Мушарраф

CentralAsia (CA) - В возрасте 79 лет скончался бывший президент Пакистана Первез Мушарраф. Он умер в больнице в Дубае после продолжительной болезни, сообщает Geo News.

Он получал лечение от амилоидоза - состояния, вызванного накоплением аномального белка в органах и тканях, что препятствует их нормальной работе.

В прошлом году распространились сообщения о смерти Мушаррафа, но они были опровергнуты Всепакистанской мусульманской лигой (APML), политической партией, созданной Мушараффом..

Мушарраф родился 11 августа 1943 года в Дели, Индия. Он принимал участие в войнах 1965 и 1971 годов.

В 1998 году ему было присвоено звание генерала, и он занял пост начальника штаба армии, который занимал до 2007 года. Год спустя, 12 октября 1999 года, генерал (в отставке) Мушарраф узурпировал власть в результате государственного переворота.

Мушарраф оставался президентом Пакистана дольше всех, когда он принял бразды правления страной. Он был избран президентом на референдуме в 2002 году и оставался на этом посту до 2008 года.

Экс-военный правитель был приговорен к смертной казни специальным судом 17 декабря 2019 года по статье 6 Конституции. Дело о государственной измене было возбуждено против него во время пребывания в должности Пакистанской мусульманской лиги-Наваз.

Мушарраф присутствовал в суде 31 марта 2016 года, когда ему были предъявлены обвинения. Позже он улетел из страны из-за болезни.