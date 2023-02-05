Экс-премьер Израиля рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского, - СМИ

Нафтали Беннет

CentralAsia (CA) - Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент России Владимир Путин обещал ему «не убивать» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом Беннет рассказал в интервью телеканалу Channel 12, его слова приводит Times of Israel.

В интервью экс-премьер рассказал о своей встрече с Путиным в начале марта прошлого года, когда он прилетел в Москву, чтобы выступить посредником. «Я знал, что Зеленский под угрозой, в бункере… Я спросил [Путина]: «Вы собираетесь убить Зеленского?» Он ответил: «Я не буду убивать Зеленского», — вспоминает Беннет.

По его словам, он переспросил: «Вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?» Путин повторил, что не собирается это делать, пересказал бывший премьер.

Беннет рассказал, что после разговора с российским президентом сразу позвонил Зеленскому и передал ему слова Путина. Украинский лидер спросил его, уверен ли Беннет. Тот ответил: «100 процентов. [Путин] не собирается вас убивать».

Через два часа Зеленский пошел в свой кабинет и сделал там селфи, заявив: «Я не боюсь», рассказал экс-премьер.

По словам Беннета, Путин также согласился не требовать разоружения Украины, и в те же выходные Зеленский отказался от своих требований о вступлении Украины в НАТО.

В сентябре Зеленский призвал Киев в ускоренном порядке получить членство в НАТО после того, как Россия официально аннексировала четыре удерживаемые Москвой области Украины.

Беннетт также сказал, что «все, что я делал [в рамках посреднических усилий], согласовывалось с США». В то время эта встреча была первой встречей Путина с иностранным лидером с тех пор, как российские войска вторглись в Украину.

Беннета в поездке сопровождал тогдашний министр жилищного строительства Зеэв Элькин, выступавший в качестве переводчика и советника.