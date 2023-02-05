В Казахстане хотят отказаться от госрегулирования цен на нефтепродукты, продовольствие и лекарства

CentralAsia (KZ) - В правительстве Казахстана рассмотрели механизмы отказа от госрегулирования цен и тарифов на нефтепродукты, социально значимые продовольственные товары и лекарственные средства. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев заслушал вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова, руководителей управлений отраслевых министерств о проводимой работе по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов на нефтепродукты, СЗПТ, лекарственные средства, а также реформированию тарифной политики в сфере ЖКХ.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики с учетом предложений Агентства по защите и развитию конкуренции разработать и внести в Аппарат правительства проект Дорожной карты по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов, а также проект программы «Тариф в обмен на инвестиции».

Ерулан Жамаубаев отметил необходимость усиления информационного освещения проводимых реформ. По его словам, проводимая работа позволит развить товарные рынки, а также повысит качество и надежность представленных услуг в сфере ЖКХ.

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