Зеленский лишил гражданства ряд политиков из окружения Януковича
- Азия и мир, политика
- 15:47, 05 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства ряд политиков, которые были в режиме Виктора Януковича. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.
Среди них:
- экс-секретарь СНБО Андрей Клюев,
- экс-министр образования Дмитрий Табачник,
- экс-министр доходов и сборов Александр Клименко,
- экс-глава МВД Виталий Захарченко,
- экс-руководитель СБУ Александр Якименко.
Следующим шагом станет наложение санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов.
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