Зеленский лишил гражданства ряд политиков из окружения Януковича

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства ряд политиков, которые были в режиме Виктора Януковича. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

Среди них:

- экс-секретарь СНБО Андрей Клюев,

- экс-министр образования Дмитрий Табачник,

- экс-министр доходов и сборов Александр Клименко,

- экс-глава МВД Виталий Захарченко,

- экс-руководитель СБУ Александр Якименко.

Следующим шагом станет наложение санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов.