В Алматы прошел митинг феминисток

CentralAsia (KZ) - В Алматы 5 февраля прошел санкционированный митинг, организованный казахстанскими феминистскими организациями. Об этом пишет nur.kz.

Борцы за права женщин собрались в парке имени Ганди. Ранее в Instagram-странице марша было размещено объявление, в котором говорилось, что 5 февраля с 12:00 до 14:00 в парке имени Ганди в Алматы будет проходить так называемый митинг за митинг. Активистки пытаются добиться разрешения провести марш феминисток 8 марта.

В конце января казахстанская феминистская инициативная группа «Феминита» опубликовала на своей Instagram-странице пост, в котором сообщалось, что власти города отказали им в проведении митинга и марша 8 марта, а все доступные по закону места отдали другой организации.

«Мы не хотим ни с кем соперничать, мы требуем своего — права провести марш и митинг 8 марта. Считаем, что для этого в Алматы достаточно места», - заявляли участницы группы.

Активистки напомнили, что первый феминистский марш прошел в Алматы в 2017 году - без разрешения акимата. В 2019 году акимат официально разрешил провести фем-митинг, а позже - и марш феминисток, а в 2020 организациям FemAgora, «КазФем» и «Феминита» отказали в проведении марша на 8 марта.

В 2021 году прошел уже согласованный акиматом самый крупный в истории современного Казахстана женский феминистский марш. А в 2022-м активисткам снова отказали в проведении марша, но дали согласие на проведение митинга.

«В 2023 году акимат отказал нам в проведении и марша, и митинга, пытаясь заменить их мероприятиями другой организации, хотя по закону акимат должен обеспечить возможность провести свои мероприятия разным организаторам в запрашиваемом месте. Но мы убеждены в силе закона и справедливости. Пока мы ждем решения на свою жалобу на отказ акимата, мы будем добиваться проведения митингов за митинг», - заявили активистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 8 наурыз | 8 марта | Алматы (@8marchkz)

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