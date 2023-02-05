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Канада направила Киеву первый танк Leopard 2

CentralAsia (CA) -  Канада отправила Украине первый танк Leopard 2, сообщила глава Минобороны страны Анита Ананд. Об этом пишет «Интерфакс».

«Сегодня самолет канадских ВВС вылетел из Галифакса с первым основным боевым танком Leopard 2, который Канада отправляет Украине», - написала Ананд в твиттере.

Она добавила, что Оттава продолжит предоставлять Киеву необходимое оборудование.

В конце января глава Минобороны сообщила, что Канада планирует поставить Украине четыре танка Leopard 2. Канадская газета Toronto star отмечала, что Оттава передаст вместе с этой техникой запчасти и боеприпасы, а также обучит украинских военных использованию танков. Издание уточнило, что Ананд допустила возможность дополнительных поставок танков Leopard 2.

Всего на вооружении Канады имеется 112 танков этой модели.

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