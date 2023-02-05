Канада направила Киеву первый танк Leopard 2

- Азия и мир, политика
- 16:04, 05 февраля 2023
- Просмотров: 533
CentralAsia (CA) - Канада отправила Украине первый танк Leopard 2, сообщила глава Минобороны страны Анита Ананд. Об этом пишет «Интерфакс».
«Сегодня самолет канадских ВВС вылетел из Галифакса с первым основным боевым танком Leopard 2, который Канада отправляет Украине», - написала Ананд в твиттере.
Она добавила, что Оттава продолжит предоставлять Киеву необходимое оборудование.
В конце января глава Минобороны сообщила, что Канада планирует поставить Украине четыре танка Leopard 2. Канадская газета Toronto star отмечала, что Оттава передаст вместе с этой техникой запчасти и боеприпасы, а также обучит украинских военных использованию танков. Издание уточнило, что Ананд допустила возможность дополнительных поставок танков Leopard 2.
Всего на вооружении Канады имеется 112 танков этой модели.