Канада направила Киеву первый танк Leopard 2

CentralAsia (CA) - Канада отправила Украине первый танк Leopard 2, сообщила глава Минобороны страны Анита Ананд. Об этом пишет «Интерфакс».

«Сегодня самолет канадских ВВС вылетел из Галифакса с первым основным боевым танком Leopard 2, который Канада отправляет Украине», - написала Ананд в твиттере.

Она добавила, что Оттава продолжит предоставлять Киеву необходимое оборудование.

В конце января глава Минобороны сообщила, что Канада планирует поставить Украине четыре танка Leopard 2. Канадская газета Toronto star отмечала, что Оттава передаст вместе с этой техникой запчасти и боеприпасы, а также обучит украинских военных использованию танков. Издание уточнило, что Ананд допустила возможность дополнительных поставок танков Leopard 2.

Всего на вооружении Канады имеется 112 танков этой модели.