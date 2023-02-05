Министр обороны Украины может покинуть должность на следующей неделе, - СМИ

CentralAsia (CA) - Министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свою должность на следующей неделе, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Его место, скорее всего, займет действующий глава ГУР Кирилл Буданов, сообщили источники.

Как вариант рассматривается, что Резников станет новым министром юстиции. По данным источников, действующего министра Дениса Малюську могут отправить послом в одну из европейских стран.

В интервью «Украинской правде», которое выйдет в ближайшее время, министр обороны прокомментировал возможность своего увольнения.

«У меня никаких разговоров, что я должен прекратить деятельность на этой должности не происходило.

Я повторю свой ответ другим СМИ: «Каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его. Поэтому я готов к любому развитию событий. За то, что сделал, мне отнюдь не стыдно. Мне точно будет что показать, что я сделал. А все остальное - посмотрим. Но каждый раз после того, как общаюсь с УП - действительно что-то происходит, это интересный символ».