Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур

CentralAsia (CA) - Ракета-носитель «Протон-М» с гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» №4 сегодня стартовала с площадки №81 космодрома Байконур, сообщает ТАСС.

Головная часть отделится от третьей ступени через 585 секунд после старта. Затем выведение спутника на орбиту продолжится в течение нескольких часов разгонным блоком «ДМ-03».

Спутники «Электро-Л», находясь на геостационарной орбите, позволяют получать и обрабатывать многоспектральные снимки облачности и подстилающей земной поверхности всего наблюдаемого диска Земли, получать гидрометеорологические данные на орбите, выполнять телекоммуникационные функции в части распространения, обмена гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы «Коспас-Сарсат».

Первый спутник «Электро-Л» был запущен в январе 2011 года, в октябре 2016 года связь с ним была потеряна. «Электро-Л» №2 вышел на орбиту в 2015-м, а №3 - в 2019 году. Они продолжают работу в настоящий момент.