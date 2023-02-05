Meduza: Человечество веками живет мечтой о вечной молодости. Но есть ли у нас в реальности хоть какие-то шансы найти чудо-таблетку от старости?

Обитающий на острове Святой Елены 190-летний самец черепахи Джонатан — старейшая из известных человечеству рептилий // Gianluigi Guercia / AFP / Scanpix / LETA

CentralAsia (CA) - Человечество веками живет мечтой о вечной молодости. Но есть ли у нас в реальности хоть какие-то шансы найти чудо-таблетку от старости? Выпуск рассылки Kit на «Медузе» — про то, что об этом знает наука:

У многих народов есть легенды об источнике вечной молодости или философском камне — одном из компонентов эликсира бессмертия. Сегодня магия уже не так популярна (хотя кое-кто по-прежнему прибегает к сомнительным ритуалам), зато все более популярной становится наука. Именно благодаря ей люди сейчас живут дольше, чем даже в недавнем прошлом, — и именно она потенциально способна сделать людей долгожителями.

По крайней мере, в это верят некоторые исследователи, а еще миллиардеры вроде Джеффа Безоса, которые готовы инвестировать в поиски «таблетки от старости» большие деньги. Но можно ли найти такую таблетку? Есть ли надежда, что наши дети будут жить 150 или 200 лет? И способны ли большие деньги помочь ученым совершить прорыв? Этот текст медицинской журналистки Елизаветы Бабицкой — о том, получится ли у человечества когда-нибудь продлить себе жизнь и победить старость. А еще о том, как это может сделать каждый для себя уже сейчас.

Часть первая

Как человек стал жить дольше

Но так и не понял, в чем секрет долголетия

Представьте себе: вы родились и проживете всего 23 года. Очень мало, не так ли? Но всего век назад люди столько и жили — хотя, конечно, не везде. В 1905 году в Индии и Южной Корее ожидаемая продолжительность жизни (это такой демографический термин, мы объясним его чуть ниже) составляла те самые 23 года. Зато теперь в Индии живут почти втрое дольше — в среднем до 70 лет. А в Южной Корее — и вовсе до 83.

В других странах за это время ситуация тоже заметно улучшилась. Скажем, в США продолжительность жизни растянулась с 50 до 79 лет, в Великобритании — с 50 до 81. Если же говорить о мире в целом, то в среднем с конца XVIII века ожидаемая продолжительность жизни выросла с 29 до 73 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни, которую рассчитывают демографы, — понятие сложное. Многие думают, что термин придумали для обозначения среднего возраста человека, но на самом деле нет. Ожидаемая продолжительность жизни показывает, сколько проживут люди, которые родились в конкретный год — при условии, что уровень смертности (который рассчитывается отдельно) в их возрастной группе не изменится. На практике этот уровень обычно медленно снижается с течением времени, поэтому люди, как правило, живут дольше, чем ожидаемая продолжительность жизни им предсказывает. Получается прогноз, который может не сбыться, — но он тем не менее отражает демографическую картину в определенной стране в конкретный период времени.

Наверное, вы понимаете это и без всякой статистики — нынешние поколения людей живут дольше своих предков. Это стало возможным благодаря созданию вакцин и антибиотиков, а также улучшению системы здравоохранения в целом: развитие медицины в XX веке помогло не только взять под контроль распространенные инфекции и детскую смертность, но еще и придумать терапию для многих хронических болезней вроде диабета.

Разумеется, помимо этого важную роль сыграло распространение базовых правил гигиены, доступ к качественной еде и питьевой воде (в том числе ее хлорирование), а также широкое распространение холодильников, технологий консервации и пастеризации. При этом человечеству есть над чем работать. Чтобы жить еще дольше, нам стоит эффективнее лечить болезни сердца, рак и другие заболевания старшего возраста. Все это сейчас входит в десятку самых распространенных причин смертности даже в странах с высоким уровнем дохода, а на долю конкретно болезней сердца приходится 16% всех случаев смерти в мире.

И что, когда мы справимся и с этим, то наконец все станем долгожителями? Сложный вопрос. О долголетии — это когда человек живет не просто дольше, чем предсказывала ожидаемая продолжительность жизни, а существенно дольше — наука все еще знает не так много. Сейчас долгожителями называют всех, кто перешагнул предел в 100 лет, но если ожидаемая продолжительность жизни переместится ближе к данной отметке, это вовсе не значит, что возраст долгожителей тоже сильно увеличится. Дело в том, что сейчас документально подтвержденный рекорд долгожителя — 122 года. Кажется, дольше никто не жил, и пока это единственный такой случай, который больше похож на редчайшее исключение, чем на потенциальное правило.

Пятилетний мальчик по имени Томас дарит цветы 122-летней Жанне Кальман. Ей в 1997 году принадлежит рекорд продолжительности жизни // Florian Launette / AP / Scanpix / LETA

Поэтому многие ученые предполагают, что рубеж в 122 года человеку как виду в принципе не преодолеть — мол, у организма есть объективные внутренние ограничения. Есть, впрочем, и те, кто более оптимистичен. Часть ученых считают, что предел на самом деле оставляет 150 лет, другие пытаются доказать, что его не существует вовсе. Эти споры идут в том числе потому, что ученым-демографам не хватает данных: долгожителей мало. А те данные, что есть, довольно разрозненны: одни исследователи анализируют долгожителей в какой-то конкретной стране, другие изучают подборки в целом по миру. Из разных данных, само собой, делаются разные выводы, иногда — противоположные, и вот два ярких тому примера.

В 2018 году научный журнал Science опубликовал исследование о длительности жизни 4 тысяч итальянцев. Его авторы пришли к выводу, что риск смерти у человека до 80 лет растет по экспоненте, но потом замедляется — и в конце концов выходит на плато. Если итальянцу 105 лет, есть примерно 50-процентный шанс, что он доживет до следующего года. То же самое верно для 106, 107, 108 и 109 лет — риск смерти не увеличивался. Эти результаты были представлены как свидетельство того, что, если предел долголетия и существует, он не достигнут.

Двумя годами ранее в другом авторитетном научном журнале — Nature — вышло исследование, авторы которого намекали, что нашли предел продолжительности человеческой жизни. Проанализировав данные о смертности за несколько десятилетий сразу из нескольких стран, ученые пришли к выводу, что в период между 1970-ми и 1990-ми годами самый высокий зарегистрированный возраст смерти в изучаемых странах быстро рос, но потом замер. А значит, и максимальная продолжительность человеческой жизни (те самые 122 года) якобы подошла к своему пределу.

Одним словом, если не вечная, то хотя бы очень долгая жизнь — это все еще большая загадка, которую люди не разгадали. Но, может быть, стоит стремиться не к тому, чтобы достичь долголетия, а к тому, чтобы победить старость?

Что ж, может быть — но загадок хватает и здесь.

Часть вторая

Что же такое старость

И почему некоторым удается избежать ее

Не так давно у российской научной журналистки Полины Лосевой вышла книга под названием «Против часовой стрелки: что такое старение и как с ним бороться». Как понятно из названия, это книга о старости, и в ней автор признается: дать определение понятию «старение» — нетривиальная задача до сих пор.

Кажется, ну что тут сложного — давайте просто смотреть на возраст. Но какую границу выбрать: начало пенсии (в разных странах своя отсечка) или ожидаемую продолжительность жизни (тоже меняется от государства к государству)? Можно попробовать оттолкнуться от внешних признаков и сказать, что старость — это когда плохие зубы и седые волосы. Однако и такой подход не совсем корректен, ведь встречаются разные особенности внешности, а некоторые люди седеют и в 30 лет.

Многие пытаются найти старость внутри организма — и определить ее через работу органов. Здесь, конечно, тоже возникает масса нюансов: скажем, на гипотезу о том, что старость начинается с потери возможности размножаться, можно всегда ответить, что человек научился обманывать репродуктивную систему. Или старость — это мутации и генетические поломки? Опять мимо, они начинают возникать в клетках с момента формирования зародыша. Практичнее всех к вопросу подходят врачи, которые смотрят на старость через призму возрастных заболеваний: чем больше их у человека, тем вероятнее он приближается или уже дошел до старости.

Как видно, есть много гипотез о том, что такое старость и когда она наступает. Теорий о природе старения в научном мире тоже достаточно. Его рассматривают на эволюционном, популяционном или молекулярном уровне, на уровне организма или клетки. Так, одни считают старение запрограммированным процессом эволюции, который помогает освободить место для новых поколений. Другие уверены, что старение развивается лишь как побочный эффект развития организма, а значит, «умысла» природы в этом нет. Третьи склонны объяснять все стечением неблагоприятных внешних и внутренних обстоятельств, которые приводят к накоплению в организме разных повреждений и ошибок.

Развивать свои теории ученым помогает наблюдение за животными — в зоопарках и на воле. Так, изучение рептилий показало, что некоторые из них (например, короткохвостый сцинк) начинают размножаться в более позднем возрасте и, по всей видимости, именно поэтому живут дольше, чем другие ящерицы. Похожая теория возникла по итогам исследований жизненного цикла гренландской полярной акулы — считается, что представители этого вида не достигают половой зрелости до ста лет, а их возраст при этом может превышать все 500.

Гренландская полярная акула рядом с исследовательским судном «Санна» у северного побережья Гренландии // Julius Nielsen / Reuters / Scanpix / LETA

Еще есть такая странная штука как «пренебрежимое» (или «незначительное») старение. Концепция появилась в конце XX века, и очень грубо ее можно описать так: существуют животные, которые как будто «не стареют». Их внешний вид, репродуктивная функция и количество поломок в генах не зависят от возраста, они не подвержены раку, деменции, ухудшению слуха и проблемам с зубами.

Для большинства животных с возрастом риск смерти увеличивается по экспоненте — чем они старше, тем выше риски умереть (новорожденных выносим за скобки, с ними отдельная история). При пренебрежимом старении риски смертности выходят на плато сразу и сохраняются до самого конца жизни. Это, конечно, не значит, что животное не может умереть от зубов хищника или, например, пули охотника — но значит, что с возрастом вероятность смерти у него не растет. Пока нет точного списка животных, которые «не стареют», — как и четкого понимания, почему так происходит. Некоторые биологи относят к таким каролинскую коробчатую черепаху, алеутского морского окуня и европейского протея.

Отдельно выделяют группу животных с замедленным старением — это когда старение наступает, но после определенного возраста замедляется, а риски смерти не растут. Один из ярких представителей здесь — млекопитающее голый землекоп, который живет примерно в шесть-семь раз дольше своих близких родственников, мышей и крыс.

Как уже отмечалось в предыдущей части этого текста, некоторые ученые выдвигают версию, что после 105 лет человек выходит на некое плато, то есть потенциально (подчеркнем, что это пока неточно) фаза пренебрежимого старения нам тоже доступна.

Но как дожить до 105 лет?

Часть третья

Как стареет наше тело

И есть ли у нас шанс на это повлиять

Старение изучает специальная наука — она называется геронтология. Ей больше 100 лет, но глубоко анализировать внутренние механизмы процесса ученые начали не так давно. Лишь в конце XX века появились методы, которые помогают заглянуть на уровень генома и клеток, например технологии секвенирования.

Благодаря этим методам ученые пришли к выводу, что определенные механизмы в клетках, собственно, и могут отвечать за то, что мы стареем. Здесь недалеко до вывода, что если эти механизмы понять и научиться на них влиять, то можно влиять и на старение тоже. В идеале — просто брать и «выключать» его.

Пока это лишь предположение, которое предстоит проверить. Но наука уже достаточно изучила несколько признаков старения на клеточном и молекулярном уровнях. Всего таких признаков девять — и их описание дает ключ к тому, как именно стареют наши тела.

→ С возрастом мутации происходят чаще. Ученые называют это повышением нестабильности генома. Геном — совокупность наследственного материала в клетке; он содержит биологическую информацию, необходимую для поддержания работы организма. Из-за внутренних и внешних воздействий (например, влияния ультрафиолетовых лучей или питания) в «коде» генома, который говорит клеткам, как им размножаться и работать, происходят мутации. Чем чаще это случается, тем вреднее для тела. У молодого организма клетки обычно быстро и эффективно самовосстанавливают геном, но с возрастом это происходит все медленнее и хуже. В итоге организм «сбоит» и в нем возникают возрастные болезни.

→ Клетки перестают делиться. Наш геном содержится в хромосомах, а носителями генетической информации «работают» молекулы ДНК. У хромосом есть теломеры — это их концы, похожие на запаянные концы веревки. Теломеры защищают хромосому от спутывания с другими хромосомами, а также не позволяют генетическому материалу разрушаться. При делении клетки ее теломеры постепенно укорачиваются и в какой-то момент становятся короткими настолько, что это воспринимается организмом как повреждение ДНК — и клетка перестает делиться. Чем больше таких клеток, тем выше риск, что отдельные ткани будут прекращать регенерироваться, а значит, постареют.

→ Гены тоже могут начать вести себя иначе. Это называется эпигенетическими изменениями. Если происходит что-то не то — возникает сильный стресс, воспаление или химические изменения в клетках из-за внешних воздействий, — работа генов может нарушаться. А это в свою очередь ведет к возникновению возрастных заболеваний.

→ К тому же нарушается работа белков. Вместе с ферментами они контролируют все химические реакции в клетке, а также определяют ее структуру. Но чтобы выполнять свою работу, белки должны быть свернуты особым образом в специальную форму. При нарушениях в этом процессе страдают не только функции белков, но и клетка, на которую такие «слипшиеся» белки оказывают токсическое воздействие. В итоге во всем организме запускаются ошибочные «операции», что может приводить к широкому кругу возрастных болезней: от деменции до болезни Паркинсона.

→ Еще клетки «устают». Кусок яблока или ложка творога расщепляются в процессе пищеварения до более простых веществ (аминокислоты, моносахара, жирные кислоты), и эти вещества перемещаются в клетки, активируя работу отдельных процессов. Чем дальше, тем сильнее клетка «устает» — и тем больше в ней накапливается повреждений. В какой-то момент она может перестать должным образом отвечать на те сигналы, которые регулируют производство энергии, рост клеток и другие важные функции организма.

→ Энергия в клетки поступает все хуже. Речь о нарушениях в митохондриях — «энергетических станциях» клеток — из-за накопленных ошибок в их ДНК. Это приводит к менее эффективному производству энергии, которая нужна для поддержки восстановления и роста клетки. В конечном счете повреждаются другие клеточные компоненты, и часто все это активизирует иммунную систему и хроническое воспаление, а также стимулирует развитие болезней.

→ «Сломавшиеся» клетки портят другие. Проблема в «постаревших» клетках, которые уже не способны делиться, но не умирают. Они выделяют вредные молекулы, негативно влияющие на другие клетки. Потенциально это приводит ко многим внутренним проблемам организма.

→ Стволовые клетки начинают хуже работать. Это такие незрелые клетки, которые потом становятся клетками конкретных органов. Со временем они могут хуже справляться со своими функциями по поддержанию разнообразия состава клеток и обновлению тех из них, которые уже изношены. А это приводит к тому, что организм не может эффективно обновлять участки тканей и органов.

→ Передача информации между клетками нарушается. Речь об изменениях в межклеточной связи, которые не позволяют организму быстро реагировать на дефекты в клетках, вирусы и другие неприятности. Это можно сравнить с плохой передачей информации от одной клетки к другой, что в результате не позволяет организму вовремя отвечать на возникающие «баги».

Все девять процессов мы постарались описать максимально просто, но на самом деле они очень сложные. Поэтому ученые продолжают исследовать их — как и многие другие данные о клетках.

Возможно, когда-нибудь они все-таки позволят замедлить процесс старения. И первых результатов в этой области уже удалось достичь — правда, пока лишь в лабораторных условиях.

Часть четвертая

Неужели можно создать лекарство от старости

А также продлить жизнь голоданием

В 1965 году группа бразильских ученых собирала образцы почвы на острове Пасхи в Тихом океане. Вернувшись в лабораторию, они обнаружили в этих образцах неизвестные науке бактерии. Спустя несколько лет испытаний, в 1972-м, из них выделили антибиотик, ставший одним из главных претендентов на статус современного лекарства против старения. Его назвали рапамицин — в честь местного названия острова Пасхи, Рапа-Нуи (где теперь можно найти памятную табличку, сообщающую об ученых и их открытии).

Сейчас рапамицин используют в качестве вещества, которое способно подавлять иммунитет (это нужно, например, при пересадке органов), а также в противоопухолевой терапии. Кроме того, некоторые исследования показали, что этот антибиотик может поддерживать функции стволовых клеток и влиять на нарушение чувствительности клетки к питательным веществам.

Почему это открытие так важно в контексте борьбы со старением? Последние исследования показывают, что на старение организма также влияет работа двух клеточных сигнальных путей. Так называется один из биохимических процессов тела — последовательность реакций, которая передает информацию от внешних воздействий (например, компонентов пищи) к клеткам или между ними. Первый — сигнальный путь инсулина и инсулиноподобного фактора роста (IIS), он «информирует» клетку о наличии глюкозы через уровень инсулина в крови. Второй — сигнальный путь mTOR (белка, который контролирует рост клетки и ее размножение), он активируется аминокислотами, регулирует клеточный рост и метаболизм.

Из предыдущего абзаца вы мало что поняли? Ничего! Достаточно запомнить, что для сохранения молодости организма хорошо бы, чтобы активаций двух этих сигнальных путей было поменьше. Ведь постоянная стимуляция IIS и mTOR приводит к накоплению внутриклеточных ошибок, в то время как, например, блокада TOR, наоборот, может замедлить темпы клеточной жизни и отдалить старение. Рапамицин как раз способен «приглушить» mTOR: исследования на мышах доказали, что при использовании этого препарата их ожидаемая продолжительность жизни вырастает на 60% сразу.

Получить столь же впечатляющие результаты на более сложных млекопитающих пока не удалось. Дело в том, что у рапамицина большое количество побочных эффектов: из-за того, что антибиотик влияет на работу иммунитета, при его приеме в организме могут возникать инфекционные болезни, а также отеки, повышение давления, запоры, боли и лихорадка. Поэтому стоит ли испытывать рапамицин на людях — вопрос этически сложный. Кроме того, прием любых антибиотиков ведет к росту антибиотикорезистентности, а это серьезная глобальная проблема.

Но отдельные испытания на людях все же проводят — правда, рапамицин там используется в крайне малых дозах. Например, в 2019 году американское исследование на небольшой выборке (участвовало всего 19 человек) показало, что, если добавить антибиотик в крем, тот несколько омолодит кожу рук. Других данных пока нет, поэтому мы ничего не знаем ни о долгосрочных последствиях использования рапамицина, ни о сопутствующих рисках — как и о том, спасет ли антибиотик людей от старения в принципе.

Еще один метод замедления процесса старения, который сейчас активно изучают, — избавление организма от постаревших клеток. Как мы уже рассказали в предыдущей части, они накапливаются в тканях и вредят. Это делает их похожими на опухолевые клетки, поэтому в качестве потенциального решения проблемы ученые называют противоопухолевые лекарства (сенолитики) — например, дазатиниб, кверцетин и физетин. Отдельные эксперименты показали способность такой терапии продлевать жизнь грызунам.

Другой кандидат на избавление организма от постаревших клеток — генетически модифицированные Т-лимфоциты. Это иммунные клетки, которые отредактировали с помощью специальной технологии CAR-T, чтобы они реагировали на особый белок на поверхности постаревших клеток. Т-лимфоциты можно так запрограммировать, чтобы они распознавали постаревшие клетки и уничтожали их, писал в 2020 году научный журнал Nature. Пока такую терапию проверяли в основном на животных с возрастными болезнями — и она, например, в разы уменьшила количество постаревших клеток в мышиных организмах.

Кроме того, некоторые ученые пытаются придумать, как можно починить ДНК и избавиться от большого количества мутаций в ней (ведь старение и мутации взаимосвязаны). Здесь исследователи надеются как-то повлиять на активность белка под названием сиртуин 6 — именно он реагирует на поломки в ДНК и запускает ответную реакцию. Помимо этого, исследуются и другие методики — например, генная терапия, клеточная терапия или удаление из клеток поврежденных митохондрий.

Но если «волшебной таблетки» все-таки нет, это не значит, что со старостью совсем ничего нельзя сделать. Еще один возможный способ «приглушить» mTOR — низкобелковая диета, поскольку этот сигнальный путь активируется содержащимися в белке аминокислотами. Уже есть данные, правда опять от мышей, что, если держать грызунов на низкобелковой диете (от 5 до 15% животного белка в рационе), их продолжительность жизни вырастает в полтора раза по сравнению с теми мышами, которые ели много белка. По людям таких результатов пока не получали, но отдельные исследования ведутся. В одном из них ученые анализировали рацион мужчин и женщин в возрасте 50–65 лет на количество потребляемого в пищу белка — он в том числе содержится в мясе, рыбе, морепродуктах, сыре. В результате выяснилось, что высокое потребление белка (при высокобелковой диете он составляет больше 20% от общего количества потребляемых калорий) увеличивало риск умереть от рака аж в четыре раза, а общую смертность в этой группе — на 75%.

Но здесь опять есть нюанс — как вы уже, наверное, поняли, в этой теме их вообще масса. Другие исследования показывают, что употреблять в пищу много белка может быть все-таки полезно: у людей старшего возраста высокобелковая диета снижает риск уменьшения мышечной массы (а потеря мышечной массы опасна). Что в контексте разговора о старости более важно — снизить риски умереть от рака или снизить риски потерять мышечную массу, — вопрос, на который невозможно ответить. Зато можно с уверенностью сказать вот что: выборка испытуемых в таких исследованиях часто недостаточная и результаты могут быть некорректны. Ведь их получают методом простого опроса, а люди, рассказывая о своем рационе, часто что-то недоговаривают или даже откровенно лукавят.

Наконец, последний потенциальный способ продлить нам жизнь — и снова диетологический — это интервальное голодание. Сутки без еды два раза в неделю или через день у грызунов увеличивают продолжительность жизни до 30%. Считается, что такое голодание улучшает работу митохондрий, тормозит mTOR, запускает аутофагию (это очищение клетки от мусора, например поврежденных молекул) и восстанавливает ДНК. Но опять же — чтобы врачи смогли оставить адекватные рекомендации по такому питанию, данных все еще недостаточно. Интервальное голодание, как и полный отказ от белков, может навредить людям с отдельными заболеваниями или какими-то особенностями организма.

Часть пятая

Почему тогда нам все время кто-то обещает победить старение

И стоит ли доверять биотехстартапам

Сегодня проблемы старения изучает множество лабораторий и исследовательских групп (например, в Национальном институте США по проблемам старения на биологии процесса специализируется целый отдел). Ученые по всему миру ищут различные подходы борьбы с признаками старения клеток — как фармакологические, так и нефармакологические (это те самые диеты). И все же наука в этой области находится лишь в самом начале пути.

В последние десять лет исследования на уровне отдельных клеток в принципе только начались, рассказывает Kit Илья Ясный — кандидат химических наук и руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда LanceBio Ventures, который специализируется на биотехнологических стартапах. По словам Ясного, эти работы лишь приоткрыли новое измерение сложности — оказалось, две соседние клетки могут быть не похожи друг на друга:

Большая удача, что нам вообще удается лечить хоть что-то. И что даже удалось достичь прогресса в борьбе с раковыми, аутоиммунными и наследственными заболеваниями. Но такие вещи, как мозг или иммунная система, — это следующий уровень знания. Здесь даже с более «простыми» проблемами, чем старение в целом, — например, с болезнью Альцгеймера, — справиться пока не удается.

Старение охватывает не только мозг, а вообще все системы органов человека, поэтому наивно полагать, что какой-то таблеткой или даже комплексным подходом удастся затормозить сразу все процессы старения в организме, подчеркивает Ясный.

Почему же, несмотря на это, столько компаний обещают разобраться с проблемой старения чуть ли не в ближайшее десятилетие? И почему на рынке так много исследований отдельных лекарств? Ответ простой: люди хотят заработать, уверен Ясный. «Рынок потенциально огромен. Компании понимают: продемонстрируешь хоть какой-то результат — откусишь лакомый кусок. Правда, как только такие компании становятся хоть сколько-то публичными, оказывается, что их успехи по сравнению с изначальными обещаниями крайне скромны», — продолжает эксперт.

Примеров тому много, в том числе и в России. Например, ученый Владимир Скулачев со своим сыном Максимом пытается изучать старение через нарушения в митохондриях — и уже вовсю разрабатывает препараты. Как писал Forbes в 2016 году, на разработку «лекарства от старения» эти ученые получили от бывшего члена правления РАО ЕЭС Александра Чикунова 10 миллионов долларов. А еще 15 миллионов долларов — от российского миллиардера Олега Дерипаски.

Другой пример — американская Unity Biotechnology. Изначально эта компания заявила, что пока не ставит перед собой задачу победить старение целиком, а планирует бороться только с остеоартритом. Мол, на примере лечения этого заболевания она покажет эффективность своих исследований, а затем распространит подход на остальные органы и клетки.

Но уже на этапе лечения остеоартрита Unity Biotechnology провалилась, вспоминает Ясный, и это уронило акции компании на 60%. Однако, когда к тебе текут большие инвестиции — в проект вложились основатель Amazon Джефф Безос и соучредитель PayPal Питер Тиль, — провалы дальнейшим разработкам не помеха. Так что компания просто переключилась на лекарства от возрастных заболеваний глаз — и теперь «занимается разработками нового класса терапевтических средств для избирательного устранения „постаревших“ клеток».

Есть и проекты, которые не стесняются просить денег у «обычных» людей, обещая им доступное лекарство от старения. Таков проект Targeting Aging with Metformin (TAME), который, как следует из названия, специализируется на изучении метформина. Это средство от диабета, судя по некоторым исследованиям, может продлевать жизнь мышам.

Казалось бы, что плохого в том, что частные компании занимаются разработками в области долголетия — и в них активно инвестируют богачи вроде Джеффа Безоса? Проблема в том, что так быстро перейти от теории к практике, то есть от сложных исследований к простым лекарствам, у человечества точно не получится. А IT-миллиардеры явно уверены, что деньгами можно решить все — даже отложить собственную старость.

В итоге вокруг темы старения возникают заведомо ложные идеи и многочисленные спекуляции, а в сферу приходят откровенные шарлатаны, которые просто хотят «поднять денег», продолжает Ясный. Но одно дело — удачный эксперимент на червях и мышах, совсем другое — прорыв в области замедления старения человека.

В итоге узкопрофильным разработчикам лекарств становится все труднее убедить инвесторов, которые прицельно вкладываются в разработку новых препаратов, дать им денег. Приходится идти к неспециализированным инвесторам — то есть к тем, кто не разбирается в научных механизмах и надеется получить таблетку от старения как можно скорее. И все это становится похоже на один большой обман.

Но попытки заработать на лекарстве от старения преждевременны, предупреждает Ясный, — куда осмысленнее вкладываться в фундаментальные научные разработки:

И это, конечно, делается, но это не задача инвестиционных фондов, финансовых организаций или коммерческих компаний. Это задача тех, кто финансирует науку, — государственных организаций, хотя, конечно, частные филантропы тоже могут этим заниматься. Но любой, кто начинает вкладывать деньги в эту сферу, должен понимать, что на ближайшем горизонте рассчитывать на какие-то финансовые успехи не приходится.

Подведем итог

Так есть ли у нас шанс продлить свою жизнь? Пожалуй, все-таки да. Но для этого не нужно глотать таблетки пачками, срочно садиться на интервальное голодание или низкобелковую диету.

Куда надежнее следовать проверенным врачебным рекомендациям: отказаться от курения, сделать свое питание разнообразным, увеличив количество овощей, круп и рыбы в рационе, стать физически активным человеком, а также заботиться о психологическом здоровье.

Да, ничего нового — и к тому же звучит скучновато. Зато надежно: лучше способа ни ученые, ни врачи пока не нашли. До «золотой» пилюли долголетия — если она вообще когда-нибудь появится — человечеству еще далеко. А пока можно внедрить в свою жизнь полезные привычки — и, если честно, порой это сделать так же сложно, как совершить большое научное открытие.

Елизавета Бабицкая