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В Китае произошло массовое ДТП: в результате столкновения 50 машин погибли 16 человек

CentralAsia (CA) -  В результате дорожно-транспортного происшествия в центральном Китае 4 февраля погибли 16 человек и десятки получили ранения, сообщает Channel News Asia.

Около 50 автомобилей участвовали в многочисленных столкновениях на шоссе в провинции Хунань в течение 10 минут, некоторые автомобили загорелись.

По данным властей, в результате ДТП погибли 16 человек, в том числе 7 в результате одного столкновения, еще 66 получили ранения.

«Пострадавшие были оперативно отправлены в больницу для тщательного лечения, в том числе восемь человек, травмы которых были относительно тяжелыми, жизненные показатели которых в настоящее время стабильны», - сообщили в ГИБДД.

На место происшествия были отправлены более 180 спасателей.

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