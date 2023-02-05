Титул «Миссис Вселенная» впервые завоевала представительница России

CentralAsia (CA) - Жительница Удмуртии Елена Максимова получила титул «Миссис Вселенная - 2022». В этом году конкурс проходил с 30 января по 5 февраля в Софии, пишет ТАСС.

В финал конкурса вышли 120 женщин из разных стран - Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России.

Елена Максимова родилась в деревне Гыя Удмуртской Республики. Сейчас она руководит сетью языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, любит путешествовать и посетила уже 34 страны. В 2021 году Максимова стала «Второй вице-миссис Россия - Вселенная», что дало ей возможность представить страну на международном этапе конкурса.