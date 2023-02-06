Папа Римский планирует поездку в Монголию вслед за Индией, Португалией и Францией

CentralAsia (MNG) - Папа Римский планирует поездку в Монголию вслед за Индией, Португалией и Францией

Папа Франциск заявил в воскресенье, что планирует посетить Индию в следующем году и изучает возможную поездку в Монголию в конце 2023 года, которая станет первой для папы.

Фрэнсис изложил свой предстоящий график поездок во время обратного рейса в Рим из Южного Судана.

Он подтвердил, что будет в Лиссабоне, Португалия, на Всемирном дне молодежи в первую неделю августа и примет участие во встрече средиземноморских епископов 23 сентября в Марселе, Франция.

Он сказал, что существует «возможность» того, что он прилетит из Марселя в Монголию, что станет первым для папы.

Заглядывая в будущее, Фрэнсис сказал, что думал посетить Индию в 2024 году, после того как планы на поездку в 2017 году рухнули.

Франциск пообщался с журналистами после шестидневного визита в Конго и Южный Судан, где к нему в столице Южного Судана Джубе присоединились архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и модератор Церкви Шотландии, преподобный Иэн Гриншилдс.

Католические, англиканские и пресвитерианские лидеры совершили новый совместный визит, чтобы подтолкнуть политических лидеров Южного Судана к прогрессу в реализации застопорившегося мирного соглашения 2018 года, которое положило конец гражданской войне после обретения страной независимости от Судана в 2011 году.

Уэлби и Гриншилдс присоединились к Франциску на борту папского самолета и приняли участие в его воздушной пресс-конференции, во время которой их спросили, не захотят ли они присоединиться к Франциску и в будущих поездках.

Уэлби сказал, что был бы «рад», если бы это могло быть полезно, пошутив, что папский самолет был «лучшей авиакомпанией, на которой я когда-либо летал».

Гриншилдс также был заинтересован, но отметил, что срок его полномочий истекает в мае.

Кивнув почти полностью состоящей из мужчин делегации Ватикана, которая сопровождает Франциска в его зарубежных поездках, Гриншилдс отметил, что его заменит «очень способная женщина» на посту модератора Шотландской церкви, преподобная Салли Фостер-Фултон, американка. Церковь Шотландии рукополагает женщин-священников с 1960-х годов.

«Она была бы рада сделать то же самое», — сказал он.

Делегация Ватикана, состоящая в основном из кардиналов и епископов, традиционно включает только одну женщину: эксперта по протоколу в государственном секретариате Ватикана. В эту поездку Франциск также пригласил в качестве личного гостя конголезскую монахиню.

источник: VOA News

перевод: Татар С.Майдар

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