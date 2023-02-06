Заместитель госсекретаря США Зея прибыла в Улан-Батор

Узра Зея

CentralAsia (MNG) - Заместитель государственного секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея посетит Улан-Батор (Монголия) и Токио (Япония) 5-10 февраля 2023 года.

Узра Зея написала на своей странице в Твиттере, что прибыла в Монголию.

Она написала: «Сайн уу! Только что прибыла в Монголию, где меня тепло встретили, и счастлива вернуться на землю Чингисхана! Стремлюсь встретиться с партнерами из правительства, религиозными лидерами, организациями гражданского общества, журналистами и другими людьми, продвигающими Монголию как сильную, прозрачную и процветающую демократию».

Сайн уу! Just arrived in Mongolia to a warm welcome, and happy to be back in the land of Chinggis Khan! Eager to meet with government partners, religious leaders, civil society orgs, journalists & others advancing Mongolia as a strong, transparent, and prosperous democracy. pic.twitter.com/Vc2n20iRSo — Under Secretary Uzra Zeya (@UnderSecStateJ) February 5, 2023

Заместитель госсекретаря Зея 5-8 февраля в Монголии встретится с рядом представителей правительства, гражданского общества и религиозных лидеров, чтобы углубить прочное партнерство между США и Монголией по вопросам демократии, прав человека, правоохранительной деятельности и верховенства закона.

Она также запустит дружественное к детям пространство, поддерживающее жертв торговли детьми во время расследований в рамках партнерства США и Монголии по защите детей с бюджетом 5,5 миллионов долларов, обеспечивая практику с учетом травм и ориентированную на жертв.

В Токио 8-10 февраля заместитель госсекретаря Зея возглавит делегацию США, которая вместе с Министерством иностранных дел Японии начнет первый американо-японский стратегический диалог о демократической устойчивости.

Подчеркивая прочность американо-японских отношений и общие демократические ценности, Диалог определит возможности для дальнейшего сотрудничества в укреплении демократии, прав человека и гендерного равенства, включая права человека маргинализированных лиц, во всем Индо-Тихоокеанском регионе в год председательства Японии в G7.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения