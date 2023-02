Заместитель госсекретаря США Зея прибыла в Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Заместитель государственного секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея посетит Улан-Батор (Монголия) и Токио (Япония) 5-10 февраля 2023 года.

Узра Зея написала на своей странице в Твиттере, что прибыла в Монголию.

Она написала: «Сайн уу! Только что прибыла в Монголию, где меня тепло встретили, и счастлива вернуться на землю Чингисхана! Стремлюсь встретиться с партнерами из правительства, религиозными лидерами, организациями гражданского общества, журналистами и другими людьми, продвигающими Монголию как сильную, прозрачную и процветающую демократию».

Сайн уу! Just arrived in Mongolia to a warm welcome, and happy to be back in the land of Chinggis Khan! Eager to meet with government partners, religious leaders, civil society orgs, journalists & others advancing Mongolia as a strong, transparent, and prosperous democracy. pic.twitter.com/Vc2n20iRSo