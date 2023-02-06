Поворотный момент монгольской киберкоманды IHC

CentralAsia (MNG) - Шесть лет назад команда The MongolZ из Монголии участвовала в IEM Katowice. С тех пор монгольская команда IHC вышла в групповой этап турнира IEM2023.

Один из крупнейших турниров IEM Katowice 2023 от ESL, киберспортивного организатора по CS:GO, проходит с 1 по 12 февраля с призовым фондом в 1 миллион долларов США.

Монгольская киберспортивная команда IHC была приглашена на Play-In по своему региональному рангу среди 15 мировых команд.

На этапах Play-In команда IHC esports показала зрелищные выступления:

1. IHC esports 5:16 Cloud 9, в результате чего вылетели в нижнюю сетку.

2. IHC esports 2:0 Pain Gaming

3. IHC esports 2:1 Furia esports. Команда прошла в групповой этап. Именно так монгольский IHC обеспечил себе выход в групповой этап IEM2023.

Монгольская команда IHC E-Sports по CS:GO сыграет в нижней сетке группы А или раунде на выбывание против Cloud9 5-6 февраля в 2:30 /GMT+8/ в формате BO3.

В стадии Play-In против команды Cloud9 команда IHC потерпела поражение с поражением 5-16 на карте Mirage, но сегодня у них есть шанс взять реванш в игре BO3. Это важный матч, так как проигравшая команда заканчивает турнир.

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