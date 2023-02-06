В Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла

CentralAsia (CA) - В 04:17 6 февраля в Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла. Эпицентр находился в районе Кахраманмараша.

Как пишет Haberturk, в 04:26 произошло еще одно землетрясение силой 6,4 балла, эпицентр которого находился в районе Газиантепа.

В результате обоих землетрясений пострадали многие провинции и районы Восточной Анатолии, Юго-Восточной Анатолии, Центральной Анатолии и Средиземноморья. В некоторых провинциях и уездах разрушены здания.

В регионе продолжаются подземные толчки.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поисково-спасательные отряды были отправлены в районы, пострадавшие от землетрясения.