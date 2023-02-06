экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла

CentralAsia (CA) -  В 04:17 6 февраля в Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла. Эпицентр находился в районе Кахраманмараша.

Как пишет Haberturk, в 04:26 произошло еще одно землетрясение силой 6,4 балла, эпицентр которого находился в районе Газиантепа.

В результате обоих землетрясений пострадали многие провинции и районы Восточной Анатолии, Юго-Восточной Анатолии, Центральной Анатолии и Средиземноморья. В некоторых провинциях и уездах разрушены здания.

В регионе продолжаются подземные толчки.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поисково-спасательные отряды были отправлены в районы, пострадавшие от землетрясения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com