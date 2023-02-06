В Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла
- Азия и мир, происшествия
- 8:55, 06 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - В 04:17 6 февраля в Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла. Эпицентр находился в районе Кахраманмараша.
Как пишет Haberturk, в 04:26 произошло еще одно землетрясение силой 6,4 балла, эпицентр которого находился в районе Газиантепа.
В результате обоих землетрясений пострадали многие провинции и районы Восточной Анатолии, Юго-Восточной Анатолии, Центральной Анатолии и Средиземноморья. В некоторых провинциях и уездах разрушены здания.
В регионе продолжаются подземные толчки.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поисково-спасательные отряды были отправлены в районы, пострадавшие от землетрясения.
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