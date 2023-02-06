Третье издание «Национального атласа Монголии» представлено министру образования и науки

CentralAsia (MNG) - Ведущий редактор, лауреат ордена Чингисхана, академик Доржготов Дэчингунгаа и его коллеги-ученые вручили обновленное издание «Национального атласа Монголии» министру образования и науки Энх-Амгалану Лувсанцэрэну.

Он представил Национальный атлас вместе со своими коллегами-учеными, в том числе заместителем редактора, доктором Баттогтохом Доржготовом, и председателем Национального атласного комитета, президентом Академии наук, академиком Рэгдэлем Дугэрэм.

Министр образования и науки выразил благодарность ученым за их кропотливую работу и готовность оказать поддержку в издании и распространении атласа среди учебных заведений и населения и преобразовании атласа в электронную книгу для популяризации науки и знаний.

Институт географии и геоэкологии Академии наук приступил к обновлению «Национального атласа Монголии» в 2018 году и опубликовал это обновленное издание в 2022 году.

Министерство образования и науки полностью поддержало проект от стадии пересмотра и обновления до публикации.

В третье издание «Национального атласа Монголии» вошли 246 тематических карт и результаты научно-исследовательских работ. В переработке карт атласа приняли участие более 160 специалистов и исследователей из около 30 научных, государственных и общественных организаций.

Уникальность настоящего «Национального атласа Монголии» заключается в подготовке его научно-графическим справочником, содержащим исчерпывающую информацию о территории, административном устройстве, природно-географических условиях, природных ресурсах, населении, истории, культуре, сельском хозяйстве, социально-экономических аспектах нашей страны.

Атлас будет опубликован на монгольском и английском языках.

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