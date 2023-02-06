США заявили, что «Талибан» должен выполнить обещания, прежде чем добиваться легитимности

CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты в пятницу возобновили критику афганских исламистских талибов за нарушение обещаний, что они будут ответственно управлять страной и уважать права всех афганцев, включая женщин, пишет Voanews.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, заявил «Голосу Америки», что талибы будут продолжать изолировать себя от международного сообщества, если они не отменят ограничения в отношении женщин.

«Итак, если талибы хотят, чтобы их считали легитимными, если они хотят признания международного сообщества, если они хотят финансовой помощи и инвестиций в свою страну, то они должны выполнять свои обещания, выполнять свои обязательства и вести себя соответственно», — подчеркнул Кирби.

Талибы захватили контроль над Афганистаном в августе 2021 года и с тех пор ввели жесткие ограничения, серьезно ограничивающие права женщин и девочек на участие в социальной, экономической и политической жизни. Обеспокоенность правами человека удерживает мировое сообщество от официального признания талибов законными правителями Афганистана.

Талибы отвергают критику своей политики, заявляя, что они управляют страной в соответствии с афганской культурой и своей интерпретацией законов исламского шариата, хотя ученые в странах с мусульманским большинством оспаривают эти утверждения, заявляя, что ислам дает женщинам полные права работать и получать образование.

Кирби также поставил под сомнение контртеррористические операции правителей де-факто против боевиков «Исламского государства» в Афганистане. «Талибану постоянно угрожает ИГИЛ в Афганистане. … Мы знаем, что ИГИЛ по-прежнему остается реальной угрозой, реальной угрозой не только в Афганистане, но и в других частях мира», — сказал Кирби, используя аббревиатуру террористической группировки «Исламское государство», также известной как ИГИЛ.

Афганский филиал боевиков, известный как «Исламское государство Хорасан» или ИГИЛ-К, в последние месяцы регулярно совершал громкие теракты в афганской столице Кабуле и других районах страны, убивая десятки людей.

Соседний Пакистан в последние дни также все чаще утверждает, что беглые лидеры запрещенного пакистанского движения «Талибан», также называемого «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП), участили трансграничные террористические атаки.

Последнее нападение произошло в понедельник, 30 января, когда террорист-смертник взорвал переполненную мечеть в пакистанском городе Пешавар, в результате чего более 100 человек погибли и 225 получили ранения. Жертвами в основном были сотрудники полиции.

Официальные лица Пакистана в Исламабаде снова указали пальцем на власти Кабула за то, что они не помешали ТТП начать трансграничные нападения и усилить двустороннюю напряженность. Лидеры талибов отвергают обвинения, заявляя, что они не позволяют какой-либо группировке использовать афганскую землю для такой деятельности.

Кирби отметил в пятницу, что народ Пакистана по-прежнему находится под угрозой терроризма со стороны пакистанских талибов. «В этом нет никаких сомнений. И, к сожалению, мы видели, как это подтвердилось в последние дни кровавым, кровавым образом», — сказал он.

Между тем в пятницу Организация Объединенных Наций потребовала, чтобы талибы освободили преподавателя университета и активиста в области образования, недавно задержанного силами безопасности в афганской столице.

Упомянутый задержанный, Исмаил Машал, как сообщается, распространял академические и другие книги на улицах Кабула после того, как порвал свой диплом в прямом эфире в знак протеста против решения талибов запретить студенткам получать высшее образование.

«Это очень тревожное событие. Профессор должен быть немедленно освобожден», — заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге в Нью-Йорке. «Это просто еще один признак отступления, скажем так, которое мы наблюдаем в Афганистане с властями де-факто, особенно в вопросах образования для женщин и девочек».

Высокопоставленный представитель талибов заявил, что Машал был арестован силами безопасности за то, что собрал толпу журналистов и начал «пропаганду против правительства».

Глава отдела мониторинга СМИ в министерстве информации талибов Абдул Хак Хаммад, заявил, что он посетил задержанного лектора и обнаружил, что тот содержится в хороших условиях, и смог связаться с его семьей.