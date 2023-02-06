В Турции объявили самый высокий уровень тревоги из-за землетрясения

CentralAsia (CA) - Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в нескольких регионах страны из-за землетрясения, пишет Hürriyet.

Жители сразу нескольких городов, в том числе Кайсери, Аданы, Мерсина, сообщили об инциденте. Как сообщает издание, толчки ощущались в Багдаде. По данным газеты, мощность землетрясения была 7,4 балла. Толчок зафиксировали в 04:17 в Кахраманмараше. Эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 км.

О мощном землетрясении магнитудой 7,7 стало известно утром в понедельник, 6 февраля. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что эпицентр находился 26 километрах от города Газиантеп.