В Турции и Сирии при землетрясении силой 7,4 балла рухнули несколько многоэтажек, есть погибшие (видео)

- Азия и мир, происшествия
- 10:17, 06 февраля 2023
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- Обновлено: 10:20, 06 февраля 2023 Кыргызча
|Предыстория: В Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла
CentralAsia (CA) - В нескольких городах Турции разрушены здания в результате землетрясения силой 7,4 балла, произошедшего утром 6 февраля, есть погибшие и пострадавшие, передает газета Yeni Şafak:
- в городе Диярбакыр в районе Енишехир обрушилось восьмиэтажное здание;
- в провинции Малатья обрушилось 130 зданий, извлечены тела трех человек, больше 100 получили травмы.
- два многоэтажных дома рухнули в Адане, пятерых пострадавших вытащили из разрушенных зданий и доставили в больницу;
- в Шанлыурфе обрушились 16 зданий, известно о 12 погибших;
- в провинции Османие не меньше пяти человек погибли, обрушились 34 здания.
Кроме Турции, толчки землетрясения также почувствовали жители Сирии и Ливана, передает TRT. В сирийском городе Хама (находится в 150 км от границы с Турцией) обрушился восьмиэтажный дом, сообщает Sana. Спасатели разбирают завалы. По данным агентства SANA, также есть разрушения в Латакии. Телеканал «Сурия» передает о множестве разрушенных домах в районах Алеппо, включая Фардус, Салахетдин и Бустан аль-Каср.
Сообщается о разрушениях и в других турецких и сирийских городах. Подземные толчки ощущались в других странах.
Землетрясение силой 7,4 балла произошло в городе Пазарджык в провинции Кахраманмараш, следует из данных турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (Disaster and Emergency Management Authority, AFAD). Согласно данным ведомства, землетрясение произошло в 4:17 на глубине в 7 км.
Позже AFAD зафиксировало еще несколько толчков разной силы (максимально 6,5) в таких городах, как Газиантеп, Малатья, Диярбакыр и т.д.
Также землетрясение ощущалось во многих крупных городах Турции, в том числе в Анкаре, Газиантепе, Невшехире, Кайсери, Адане и Хатае, пишет CNN Turk.