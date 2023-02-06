В Турции и Сирии при землетрясении силой 7,4 балла рухнули несколько многоэтажек, есть погибшие (видео)

CentralAsia (CA) - В нескольких городах Турции разрушены здания в результате землетрясения силой 7,4 балла, произошедшего утром 6 февраля, есть погибшие и пострадавшие, передает газета Yeni Şafak:

- в городе Диярбакыр в районе Енишехир обрушилось восьмиэтажное здание;

- в провинции Малатья обрушилось 130 зданий, извлечены тела трех человек, больше 100 получили травмы.

- два многоэтажных дома рухнули в Адане, пятерых пострадавших вытащили из разрушенных зданий и доставили в больницу;

- в Шанлыурфе обрушились 16 зданий, известно о 12 погибших;

- в провинции Османие не меньше пяти человек погибли, обрушились 34 здания.

Кроме Турции, толчки землетрясения также почувствовали жители Сирии и Ливана, передает TRT. В сирийском городе Хама (находится в 150 км от границы с Турцией) обрушился восьмиэтажный дом, сообщает Sana. Спасатели разбирают завалы. По данным агентства SANA, также есть разрушения в Латакии. Телеканал «Сурия» передает о множестве разрушенных домах в районах Алеппо, включая Фардус, Салахетдин и Бустан аль-Каср.

Сообщается о разрушениях и в других турецких и сирийских городах. Подземные толчки ощущались в других странах.

Землетрясение силой 7,4 балла произошло в городе Пазарджык в провинции Кахраманмараш, следует из данных турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (Disaster and Emergency Management Authority, AFAD). Согласно данным ведомства, землетрясение произошло в 4:17 на глубине в 7 км.

Позже AFAD зафиксировало еще несколько толчков разной силы (максимально 6,5) в таких городах, как Газиантеп, Малатья, Диярбакыр и т.д.

Также землетрясение ощущалось во многих крупных городах Турции, в том числе в Анкаре, Газиантепе, Невшехире, Кайсери, Адане и Хатае, пишет CNN Turk.