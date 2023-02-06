Зеленский заявил об ожесточенных боях и тяжелой ситуации по донецкому направлению

CentralAsia (CA) - В Донбассе сохраняется непростая ситуация на линии боевого соприкосоновения, заявил президент Украины Владимир Зеленский видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

«Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело в Донецкой области — ожесточенные бои»,— сказал Зеленский в обращении.

Украинский президент неоднократно рассказывал о тяжелой ситуации на донецком направлении. Бои за Бахмут продолжаются с лета 2022 года. По информации Agence France-Presse, США советуют Украине сосредоточить внимание на контрнаступлении на юге, а не на боях за Бахмут. Однако, по словам Зеленского, Киев не намерен сдавать город.